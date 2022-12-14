Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно перенесла важку операцію та втечу свого коханого Романа Полянського до Москви, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала добірку своїх україномовних кліпів та звернулася до шанувальників.

Так, першою у цій добірці звучить найновіша пісня Аліни "Самотня зима", яку вона презентувала шанувальникам буквально днями. Також у пості можна почути пісні та побачити кліпи "Лужок", "Кохала", "Бджілка 2.0", "Міріада".

У підписі до публікації Гросу зворушливо і з вдячністю звернулася до своїх шанувальників: "Друзі мої, я хочу подякувати вам за ваші теплі слова, за вашу підтримку, за любов, за єдиність. Для творчої людини це особливо важливо, так як я дуже емоційна та чуттєва. Дякую, що ви порід зі мною, і що ми є один у одного. А ще я дуже хочу дізнатися, яка з цих моїх пісень подобаєтья вам найбільше?".

Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Всі твої пісні українською звучать особливо для мене. Зараз саме "Самотня зима" у мене на репіті", "Спасибі, Аліне. За творчість і за те, що ти саме така, емоційна і одночасно тепла, і затишна", "Люблю тебе, Алінка. Завжди поряд", "Коли вже концерт?", "Вони всі гарні, якусь одну вибрати важко", "Мені всі подобаються. Виділити яку-небудь одну важко тому, що кожна передає свій настрій та біль по-різному”.

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