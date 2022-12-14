Популярная украинская певица Алина Гросу, которая недавно перенесла тяжелую операцию и побег своего возлюбленного Романа Полянского в Москву, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила подборку своих украиноязычных клипов и обратилась к поклонникам.

Так, первой в этой подборке звучит самая новая песня Алины "Самотня зима", которую она презентовала поклонникам буквально на днях. Также в посте можно услышать песни и увидеть клипы "Лужок", "Кохала", "Бджілка 2.0", "Міріада".

В подписи к публикации Гросу трогательно и с благодарностью обратилась к своим поклонникам: "Друзья мои, я хочу поблагодарить вас за ваши тёплые слова, за вашу поддержку, за любовь, за единственность. Для творческого человека это особенно важно, так как я очень эмоциональна и чувственна. Спасибо, что вы рядом со мной, и что мы друг у друга. А еще я очень хочу узнать, какая из этих моих песен нравится вам больше всего?".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Все твои песни на украинском звучат особенно для меня. Сейчас именно "Самотня зима" у меня на репите", "Спасибо, Алин. За творчество и за то, что ты именно такая, эмоциональная и одновременно теплая, и уютная", "Люблю тебя, Алинка. Всегда рядом", "Когда уже концерт?", "Они все хороши, какую-то одну выбрать трудно", "Мне все нравятся. Выделить какую-нибудь одну трудно потому, что каждая передает свое настроение и боль по-разному".

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