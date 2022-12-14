Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадром у незвичайному образі та здивувала одкровенням.

Як видно, на новій фотографії Ірина знята, розкинувшись у кріслі. Перед камерою вона з'явилася у стильному сірому костюмі оверсайз та білій блузі, яку трохи розстебнула, оголюючи шию із золотистою прикрасою. Волосся продюсера розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і зречений вигляд.

У підписі до публікації Горова написала: "Не люблю "чорне" або "біле", прісне, однозначне, просте. Те, що залишає байдужим, чому не хочется чинити опір або поринати в це з головою. Що не здатне захопити всю мою увагу… Люблю напіввіттінки. Підтексти. Напівтони. Присмак гірчинки в "нудотно"-солодкому образі (або навпаки). Ходіння по тонкому льоду. Гру. Натяки. Подвійний кінець, що веде до початку. Знову і знову. Коли не втрачаю інтерес. Люблю непередбачуваність. Принциповість. Поважливе нахабство. Безмірну впевненність в собі. Люблю захоплюватись та захоплювати. Щоб було відчутно виклик, ціль, натиск та постійний розвиток. Постійне самовдосконалення. Нестримна одержимість творити".

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