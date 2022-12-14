Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром в необычном образе и удивила откровением.

Как видно, на новой фотографии Ирина запечатлена, раскинувшись в кресле. Перед камерой она появилась в стильном сером костюме оверсайз и белой блузе, которую немного расстегнула, оголяя шею с золотистым украшением. Волосы продюсера распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и отреченный вид.

В подписи к публикации Горовая написала: "Не люблю "черное" или "белое", пресное, однозначное, простое. То, что оставляет равнодушным, почему не хочется сопротивляться или погружаться в это с головой. Что не способно увлечь все мое внимание… Люблю полуоттенки. Подтексты. Полутона. Привкус горчинки в "приторно"-сладком образе (или наоборот). Хождение по тонкому льду. Игру. Намеки. Двойной конец, ведущий к началу. Снова и снова. Когда не теряю интерес. Люблю непредсказуемость. Принципиальность. Уважительную наглость. Безмерную уверенность в себе. Люблю восхищаться и восхищать. Чтобы ощутим вызов, цель, давление и постоянное развитие. Постоянное самосовершенствование. Безудержная одержимость творить".

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