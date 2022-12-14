Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар запропонував українцям приготувати гарбузові галушки.

"Я зробив геніальне: гарбузові галушки. Затираються сиром, щоб ви від щастя взагалі собі місця не знали. Експертний опис страви: воно таке якесь просте, але особливе і дуже добре виходить, що душа починає співати українські пісні. Сподіваюся, ви зрозуміли. Тож готуйте і відчувайте щось глибинно рідне", — радить Євген Клопотенко.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

200г гарбуза,

400г борошна,

0,5 ч.л. солі,

1 ч.л. цукру,

100мл кефіру,

вершкове масло,

твердий сир.

Спершу зваріть 200г гарбуза та потовчіть. У 400г борошна додайте половину чайної ложки солі, чайну ложку цукру, гарбузове пюре, 100мл кефіру і замішайте тісто. Далі, як пояснює зірка "Мастер Шеф", тісту потрібно дати 20 хвилин на відпочинок. Потім формуємо галушки і варимо у киплячі підсоленій воді 2 хвилини. У мисці на гарячі галушки кидаємо добрий шматочок вершкового масла і затираємо сиром.

"У результаті у роті буде щось дуже божественне: таке ото солодкувате, солоне, вершкове, пружно-м‘яке. І добре на душі буде так, ніби вам мавка заспівала. Лайфхак: коли маєте глиняну миску, то галушки, каші і подібне у ній стають ще смачнішими та ріднішими", — додав шеф-кухар.

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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