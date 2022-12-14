В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар предложил украинцам приготовить тыквенные галушки.

"Я сделал гениальное: тыквенные галушки. Затираются сыром, чтобы вы от счастья вообще себе места не знали. Экспертное описание блюда: оно такое какое-то простое, но особенное и очень хорошо получается, что душа начинает петь украинские песни. Надеюсь, вы поняли. так что готовьте и чувствуйте что-то глубоко родное", — советует Евгений Клопотенко.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

200г тыквы,

400г муки,

0,5 ч.л. соли,

1 ч.л. сахара,

100мл кефира,

сливочное масло,

сыр.

Сначала сварите 200г тыквы и растолчите. В 400г муки добавьте половину чайной ложки соли, чайную ложку сахара, тыквенное пюре, 100мл кефира и замешайте тесто. Далее, как объясняет звезда "Мастер Шеф", тесту нужно дать 20 минут на отдых. Затем формируем галушки и варим в кипящей подсоленной воде 2 минуты. В миске на горячие галушки бросаем хороший кусочек сливочного масла и затираем сыром.

"В результате во рту будет что-то очень божественное: такое вот сладковатое, соленое, сливочное, упруго-мягкое. И хорошо на душе будет так, будто вам мавка спела. Лайфхак: если имеете глиняную миску, то галушки, каши и подобное в ней становятся еще вкуснее и роднее", - добавил шеф-повар.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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