Володимир Ярославський, який разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею "Мастер Шеф", поділився цікавим рецептом із риби.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати фрикаделі з минтая, та зацікавив співачок Злату Огнєвіч та Дашу Астаф'єву.

"Для мене зима то ідеальний час для таких рецептів. Адже вечір довгий, тож можна виділити час на приготування смачненького😋", — радить Володимир Ярославський.

Для фрикадельок знадобляться такі інгредієнти:

-400г віджатого філе минтаю

-75г підсмаженої цибулі (150г сирої)

-50г твердого сиру, за бажанням

-1 яйце

-сіль, перець

Для соусу:

-100г цибулі

-2 зубочки часнику

-30г рослинної олії

-200г томатів у власному соку

-сіль, перець та сухі трави

-40г вершків

-зелень для подачі

"Філе беру з цілої риби або купую готове. Видаляю кісточки й вичавлюю надлишкову вологу через вафельний рушник. На олії або вершковому маслі обсмажую довільно нарізану цибулю до зміни кольору. Змішую рибу та цибулю і пропускаю 2 рази через дрібну решітку м’ясорубки. Додаю яйце, сіль, натираю сир і добре вимішую фарш, навіть «вибиваю» його. Змащую руки олією і формую фрикадельки", — пояснює Володимир Ярославський.

Окремо "Мастер Шеф" ріже цибулю для соусу і подрібнює часник.

"Обсмажую цибулю, додаю часник, томати у власному соку, сіль, сухі трави, вершки та трохи води. Перемішую і доводжу до смаку. Занурюю у соус фрикадельки, накриваю кришкою і тушкую хвилин 6. Перегортаю вироби, трохи поливаю соусом і знов тушкую хвилин 6. Готову страву досить рясно посипаю посіченою зеленню і можна їсти!", — додав шеф-кухар.

На публікацію відреагували українські знаменитості. Злата Огнєвіч поставила 🔥🔥🔥, а Даша Астаф'єва написала: "Мої плани на суботу🔥 дякую, чарівник❤️"

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.