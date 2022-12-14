На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати фрикаделі з минтая, та зацікавив співачок Злату Огнєвіч та Дашу Астаф'єву.
"Для мене зима то ідеальний час для таких рецептів. Адже вечір довгий, тож можна виділити час на приготування смачненького😋", — радить Володимир Ярославський.
Для фрикадельок знадобляться такі інгредієнти:
-400г віджатого філе минтаю
-75г підсмаженої цибулі (150г сирої)
-50г твердого сиру, за бажанням
-1 яйце
-сіль, перець
Для соусу:
-100г цибулі
-2 зубочки часнику
-30г рослинної олії
-200г томатів у власному соку
-сіль, перець та сухі трави
-40г вершків
-зелень для подачі
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"Філе беру з цілої риби або купую готове. Видаляю кісточки й вичавлюю надлишкову вологу через вафельний рушник. На олії або вершковому маслі обсмажую довільно нарізану цибулю до зміни кольору. Змішую рибу та цибулю і пропускаю 2 рази через дрібну решітку м’ясорубки. Додаю яйце, сіль, натираю сир і добре вимішую фарш, навіть «вибиваю» його. Змащую руки олією і формую фрикадельки", — пояснює Володимир Ярославський.
Окремо "Мастер Шеф" ріже цибулю для соусу і подрібнює часник.
"Обсмажую цибулю, додаю часник, томати у власному соку, сіль, сухі трави, вершки та трохи води. Перемішую і доводжу до смаку. Занурюю у соус фрикадельки, накриваю кришкою і тушкую хвилин 6. Перегортаю вироби, трохи поливаю соусом і знов тушкую хвилин 6. Готову страву досить рясно посипаю посіченою зеленню і можна їсти!", — додав шеф-кухар.
На публікацію відреагували українські знаменитості. Злата Огнєвіч поставила 🔥🔥🔥, а Даша Астаф'єва написала: "Мої плани на суботу🔥 дякую, чарівник❤️"
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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