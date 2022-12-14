На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить фрикадели из минтая и заинтересовал певиц Злату Огневич и Дашу Астафьеву.
"Для меня зима это идеальное время для таких рецептов. Ведь вечер длинный, поэтому можно выделить время на приготовление вкусненького 😋", - советует Владимир Ярославский.
Для фрикаделек понадобятся следующие ингредиенты:
-400г отжатого филе минтая
-75г поджаренного лука (150г сырого)
-50г твердого сыра, по желанию
-1 яйцо
-соль, перец
Для соуса:
-100г лука
-2 зубочка чеснока
-30г растительного масла
-200г томатов в собственном соке
-соль, перец и сухие травы
-40г сливок
-зелень для подачи
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"Филе беру из целой рыбы или покупаю готовое. Удаляю косточки и выжимаю избыточную влагу через вафельное полотенце. На растительном или сливочном масле обжариваю произвольно нарезанный лук до смены цвета. Смешиваю рыбу и лук и пропускаю 2 раза через мелкую решетку мясорубки. Добавляю яйцо, соль, натираю сыр и хорошо вымешиваю фарш, даже «выбиваю» его. Смазываю руки растительным маслом и формирую фрикадельки", — объясняет Владимир Ярославский.
Отдельно "Мастер Шеф" режет лук для соуса и измельчает чеснок.
"Обжариваю лук, добавляю чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды. Перемешиваю и довожу до вкуса. Окунаю в соус фрикадельки, накрываю крышкой и тушу минут 6. Переворачиваю изделия, немного поливаю соусом и снова тушу минут 6. Готовое блюдо довольно обильно посыпаю рубленной зеленью и можно есть!", - добавил шеф-повар.
На публикацию отреагировали украинские знаменитости. Злата Огневич поставила 🔥🔥🔥, а Даша Астафьева написала: "Мои планы на субботу🔥 спасибо, волшебник❤️"
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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