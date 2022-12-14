Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей "Мастер Шеф", поделился интересным рецептом из рыбы.

На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить фрикадели из минтая и заинтересовал певиц Злату Огневич и Дашу Астафьеву.

"Для меня зима это идеальное время для таких рецептов. Ведь вечер длинный, поэтому можно выделить время на приготовление вкусненького 😋", - советует Владимир Ярославский.

Для фрикаделек понадобятся следующие ингредиенты:

-400г отжатого филе минтая

-75г поджаренного лука (150г сырого)

-50г твердого сыра, по желанию

-1 яйцо

-соль, перец

Для соуса:

-100г лука

-2 зубочка чеснока

-30г растительного масла

-200г томатов в собственном соке

-соль, перец и сухие травы

-40г сливок

-зелень для подачи

"Филе беру из целой рыбы или покупаю готовое. Удаляю косточки и выжимаю избыточную влагу через вафельное полотенце. На растительном или сливочном масле обжариваю произвольно нарезанный лук до смены цвета. Смешиваю рыбу и лук и пропускаю 2 раза через мелкую решетку мясорубки. Добавляю яйцо, соль, натираю сыр и хорошо вымешиваю фарш, даже «выбиваю» его. Смазываю руки растительным маслом и формирую фрикадельки", — объясняет Владимир Ярославский.

Отдельно "Мастер Шеф" режет лук для соуса и измельчает чеснок.

"Обжариваю лук, добавляю чеснок, томаты в собственном соке, соль, сухие травы, сливки и немного воды. Перемешиваю и довожу до вкуса. Окунаю в соус фрикадельки, накрываю крышкой и тушу минут 6. Переворачиваю изделия, немного поливаю соусом и снова тушу минут 6. Готовое блюдо довольно обильно посыпаю рубленной зеленью и можно есть!", - добавил шеф-повар.

На публикацию отреагировали украинские знаменитости. Злата Огневич поставила 🔥🔥🔥, а Даша Астафьева написала: "Мои планы на субботу🔥 спасибо, волшебник❤️"

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.