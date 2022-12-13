Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка зараз дає благодійні концерти, часто ділиться особистим у своєму блозі. Кілька годин тому вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм пост, де загадала для користувачів мережі ребус.

Зокрема, співачка зазначила, що представить 23 грудня трек із альбому "Свята" гурту "KAZKA". Користувачам мережі вона запропонувала відгадати, яка пісня на них чекає. Для цього артистка залишила кілька підказок.

"Пограємо? Я вам кілька фактів про наступну пісню з альбому "Свята", а ви - здогади, що ж за трек на нас чекає", - зазначила Олександра Зарицька.

У підказках Олександра Зарицька написала, що пісня про яку йдеться була вперше виконана 3 роки тому, композиція входить до альбому NIRVANA. В основі пісні історія любові, що закінчилася, і не давала рухатися далі. Також співачка поділилася, що вірить – ця пісня може стати хітом.

Користувачі мережі почали вгадувати, про яку пісню йдеться. Варіантів накопичилося у них багато.

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