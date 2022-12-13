Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая сейчас дает благотворительные концерты, часто делится личным в своем блоге. Несколько часов назад она опубликовала на своей странице в Инстаграм пост, в котором загадала для пользователей сети ребус.

В частности, певица отметила, что представит 23 декабря трек из альбома "Свята" группы "KAZKA". Пользователям сети она предложила отгадать, какая песня их ждет. Для этого артистка оставила несколько подсказок.

"Поиграем? Я вам несколько фактов о следующей песне из альбома "Свята", а вы — догадки, что же за трек нас ждет", — отметила Александра Зарицкая.

В подсказках Александра Зарицкая написала, что песня о которой идет речь была впервые исполнена 3 года назад, композиция входит в альбом NIRVANA. В основе песни закончившаяся история любви и не дававшая двигаться дальше. Также певица поделилась, что верит - эта песня может стать хитом.

Пользователи сети принялись угадывать, о какой песне идет речь. Вариантов накопилось у них много.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

Также Politeka писала, что солистка "KAZKA" Александра Зарицкая без стеснения показала, как выглядит в обычной жизни.

Как Politeka сообщала, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая показала красноречивое видео о том, почему рф это зло.