Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 293 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що в Білорусі напередодні почалася раптова перевірка боєздатності армії, перші підрозділи вирушили з пунктів постійної дислокації (відео 2). В Україні заспокоюють, що на півночі «все під контролем»

Російський найманець (вочевидь, полонений «вагнерівець») підтвердив, що росіяни розстрілюють своїх колишніх зеків за відступ (відео 3).

Також Марічка Падалко відзначила, що в Одесі та області вдалося відновити електропостачання для всіх споживачів, проте, як і всюди там тривають екстрені відключення. Росіяни огидно з цього насміхаються (відео 4).

Повідомляється, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про рішення можуть оголосити вже цього тижня (фото 5).

"Наочна ілюстрація, як росіяни прикривають культурою свої злочини – і в переносному сенсі, і в прямому, як в Маріуполі. На фото обтягнутий полотном зруйнований росіянами драмтеатр (фото 7)", — показала ведуча.

«Є попередня домовленість про відведення важкого озброєння росіян із Запорізької АЕС» - повідомив президент Франції. Разом з тим після зустрічі із очільником МАГАТЕ у Парижі прем’єр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом постійні свої місії міжнародна організація спрямує на всі атомні станції в Україні (відео 8).

В окупованому Криму на пляжі в Чорноморському риють окопи (відео 10) в очікуванні наступу ЗСУ.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.