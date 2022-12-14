На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что в Беларуси началась внезапная проверка боеспособности армии, первые подразделения отправились из пунктов постоянной дислокации (видео 2). В Украине успокаивают, что на севере «все под контролем»

Российский наемник (очевидно, пленный «вагнеровец») подтвердил, что россияне расстреливают своих бывших зеков за отступление (видео 3).

Также Маричка Падалко отметила, что в Одессе и области удалось возобновить электроснабжение для всех потребителей, однако, как и всюду, там продолжаются экстренные отключения. Русские отвратительно над этим насмехаются (видео 4).

Сообщается, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot. О решении могут объявить уже на этой неделе (фото 5).

"Наглядная иллюстрация, как россияне прикрывают культурой свои преступления – и в переносном смысле, и в прямом, как в Мариуполе. На фото обтянутый полотном разрушенный россиянами драмтеатр (фото 7)", — показала ведущая.

«Есть предварительная договоренность об отводе тяжелого вооружения россиян из Запорожской АЭС» – сообщил президент Франции. Вместе с тем, после встречи с главой МАГАТЭ в Париже премьер Денис Шмигаль заявил, что в ближайшее время постоянные свои миссии международная организация направит на все атомные станции в Украине (видео 8).

В оккупированном Крыму на пляже в Черноморском роют окопы (видео 10) в ожидании наступления ВСУ.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.