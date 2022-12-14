Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як перетворити підйом сходами на ефективне тренування.

"Друзі, а що як я скажу, що години без електроенергії - це чудова нагода приділити час своєму тілу? Навіть під час підйому до квартири. Заміна ліфту на сходи стане корисною звичкою та шляхом до втрати зайвої ваги. А як зробити таке міні-тренування ефективним та безпечним, пояснюю", — пише Марина Боржемська.



По-перше, звертайте увагу на дихання. Вдихайте повітря носом, а видихайте - ротом.



Чергуйте темп підйому - зі швидшого на повільніший. Але не сідайте і не зупиняйтесь. Якщо складно, продовжуйте ходити по сходовому майданчику, поки дихання не стабілізується.

Якщо підніматися легко, зірка "Зважені та щасливі" пропонує урізноманітнити вправи на сходах: звичайний підйом, підйом з присіданнями, піднімаючи високо коліна, перехресні випади, переступаючи одну чи дві сходинки.



Щоб добре працював сідничний м’яз, тримайте спину рівно, ставте стопу повністю на сходинку. Слідкуйте, аби коліно не виступало за лінію ступні.



"Будьте обережними! Підйом сходами може стати ще й травмонебезпечним. Не експериментуйте, якщо у під’їзді немає освітлення. Не варто ускладнювати підйом додатковими навантаженнями, якщо у вас є скарги на самопочуття, а також при підвищенній температурі тіла та у разі наявності свіжих травм", — додала Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.