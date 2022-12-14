В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в эффективную тренировку.

"Друзья, а что если я скажу, что время без электроэнергии - это отличный случай уделить время своему телу? Даже во время подъема в квартиру. Замена лифта на лестницу станет полезной привычкой и путем к потере лишнего веса. А как сделать такую ​​мини-тренировку эффективной и безопасной, объясняю", - пишет Марина Боржемская.



Во-первых, обращайте внимание на дыхание. Вдыхайте воздух носом, а выдыхайте – ртом.



Чередуйте темп подъема – с более быстрого на более медленный. Но не садитесь и не останавливайтесь. Если сложно, продолжайте ходить по лестничной площадке, пока дыхание не стабилизируется.

Если подниматься легко, звезда "Зважені та щасливі" предлагает разнообразить упражнения на лестнице: обычный подъем, подъем с приседаниями, поднимая высоко колени, перекрестные выпады, преступая одну или две ступени.



Чтобы хорошо работала ягодичная мышца, держите спину ровно, ставьте стопу полностью на ступеньку. Следите, чтобы колено не выступало за линию ступни.



"Будьте осторожными! Подъем по лестнице может стать еще и травмоопасным. Не экспериментируйте, если в подъезде нет освещения. Не стоит усложнять подъем дополнительными нагрузками, если у вас есть жалобы на самочувствие, а также при повышенной температуре тела и в случае наличия свежих травм", - добавила Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.