Цього разу в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова детальніше розповіла про корисні обід та вечерю.

"Попри те, що відомий крилатий вислів закликає розділити обід з другом, а вечерю віддати ворогові, ми таки будемо наполягати на тому, щоб і те, й інше ви з’їли самотужки - адже хто подбає про наш організм, як не ми самі! Недарма всі три прийоми їжі докупи із сніданком називаються основними -> отже, ВСІ РАЗОМ вони складають ОСНОВУ нашого здорового раціону, тому скорочувати свій обід або ж відмовлятись від вечері неприпустимо з точки зору нутриціології та здорового глузду", — наголосила Марина Боржемська.

Плануючи свій перший прийом їжі, сніданок, віддавайте перевагу білкам та жирам + додавайте складні вуглеводи = такий баланс тарілки повноцінно протримає вас до обіду.

Обід: окрім білку й жирів, обов’язково включаємо в цей прийом їжі складні вуглеводи (в ідеалі, кашу) та овочі / фрукти. Памятайте: Хто добре пообідав, ніколи не переїсть ввечері.

На вечірню тарілку додаємо те, що має підтримати загальний баланс раціону на кінець дня, враховуючи заплановану до сну активність. За словами зірки "Зважені та щасливі", вечеря може бути як більш легкою (при цьому збалансованою і поживною), так і більш ситною, якщо ви, приміром, не збираєтесь спати через 2-3 години. Тобто це може бути як легкий салатик з індичкою чи креветками, так і щось більш суттєве з кашею, якщо попереду нічна зміна, рейс абощо.



Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.