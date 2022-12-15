В этот раз в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова подробнее рассказала о полезных обеде и ужине.

"Несмотря на то, что известное крылатое изречение призывает разделить обед с другом, а ужин отдать врагу, мы таки будем настаивать на том, чтобы и то, и другое вы съели в одиночку - ведь кто позаботится о нашем организме, если не мы сами! Недаром все три приема пищи вместе с завтраком называются основными -> значит, ВСЕ ВМЕСТЕ они составляют ОСНОВУ нашего здорового рациона, поэтому сокращать свой обед или же отказываться от ужина недопустимо с точки зрения нутрициологии и здравого смысла", - подчеркнула Марина Боржемская.

Планируя свой первый прием пищи, завтрак, предпочитайте белки и жиры + добавляйте сложные углеводы = такой баланс тарелки полноценно продержит вас до обеда.

Обед: кроме белка и жиров, обязательно включаем в этот прием пищи сложные углеводы (в идеале, кашу) и овощи/фрукты. Помните: кто хорошо пообедал, никогда не переест вечером.

На вечернюю тарелку добавляем то, что должно поддержать общий баланс рациона на конец дня, учитывая запланированную до сна активность. По словам звезды "Зважені та щасливі", ужин может быть как более легким (при этом сбалансированным и питательным), так и более сытным, если вы, например, не собираетесь спать через 2-3 часа. То есть это может быть как легкий салатик с индейкой или креветками, так и что-то более существенное с кашей, если впереди ночная смена, рейс или что-нибудь еще.



Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.