Разом із побратимами зараз шоумен Даніель Салем перебуває у звільненому від окупантів Херсоні.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Даніель Салем, який з початку війни пішов захищати Україну від російських окупантів, показав кадри з Херсона. Зараз Даніель із служивцями перебувають у цьому напрямі. Відео з'явилося на особистій сторінці знаменитого українця в Інстаграмі.

Разом із побратимами зараз шоумен перебуває у звільненому від окупантів Херсоні. На відео Даніель Салем показав, як вони перетинають човном річку. Ролик ведучий супроводжував ліричним треком.

"Тут могла б звучати інша музика, ну, наприклад, black sabath (war pigs), але в такі часи хочеться трохи лірики. Херсон (лівий берег)", - написав Даніель Салем .

У коментарях під відео музикант Коля Серга , також службовець у ЗСУ, не пропустив нагоди пожартувати з колеги.

"І мою сітку перевір, вона ближче до очерету стоїть", - пожартував Серга.

Крім того, в коментарях українці дякують ЗСУ і просять українських захисників берегти себе: "Хай Господь вас береже, наші воїни світу!", "Хлопці, бережіть себе рідненькі", "Герої! Наша гордість! Головне бережіть себе", "Молимося за вас !", "Лівий берег?", "Красавчики! Я чекаю вас на цьому березі", "Мої батьки на лівому березі. Чекають ЗСУ".

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.