Вместе с побратимами сейчас шоумен Даниэль Салем находится в освобожденном от оккупантов Херсоне.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Даниэль Салем, который с начала войны пошел защищать Украину от российских оккупантов, показал кадры с Херсона. Сейчас Даниэль со служивцами находятся на этом направлении. Видео появилось на личной странице знаменитого украинца в Инстаграм.

Вместе с побратимами сейчас шоумен находится в освобожденном от оккупантов Херсоне. На видео Даниэль Салем показал, как они пересекают на лодке реку. Ролик ведущий сопровождал лирическим треком.

"Здесь могла бы звучать другая музыка, ну, например, black sabath (war pigs), но в такие времена хочется немного лирики. Херсон (левый берег)", — написал Даниэль Салем.

В комментариях под видео музыкант Коля Серга, также служащий в ВСУ, не упустил случая пошутить над коллегой.

"И мою сетку проверь, она поближе к камышу стоит", — пошутил Серга.

Кроме того, в комментариях украинцы благодарят ВСУ и просят украинских защитников беречь себя: "Пусть Господь вас хранит, наши воины света!", "Ребята, берегите себя родненькие", "Герои! Наша гордость! Главное берегите себя", "Молимся за вас!", "Левый берег?", "Красавчики! Я жду вас на этом берегу", "Мои родители на левом берегу. Ждут ВСУ".

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.