Вранці 14 грудня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська ППО збила 13 із 13 запущених ворожих безпілотників. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Андрій Данилко нестандартно відреагував на чергову атаку окупантів, розмістивши на своїй сторінці в Instagram графіку, де Вєрку Сердючку з зіркою на голові зобразили в образі воїна в латах та зі зброєю.

"Ану покажіть мені ці мопеди!", — написав 49-річний артист під малюнком.

На публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов, Алан Бадоєв, Злата Огнєвіч, Андре Тан та інші.

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Українці в коментарях також підтримали Андрія Данилка:

"В Америці капітан Америка, а у нас Генерал Вєрка ❤️";

"Верунчик! Ось це посилення нашого ППО 🔥";

"Вже треба тризуба чипляти замість зірки.)))";

"Наша українська Жанна д’Арк";

"Пора знімати цю радянську зірку";

Данилко Андрій

"Андрію, я пишаюсь Вами! Вашою сміливістю! На початку повномасштабної війни Ваші дуже сміливі і дотепні жарти: "тараканіще, пародістка", ці порівняння для мене були ковтком свіжого повітря, давали розуміння що можна не боятися, що треба вірити в перемогу!";

"Головна винищувачка орків та прочої нечисті 💪😁".

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

Як повідомляла Politeka, Данилка обурив ролик із Лободою в сльозах через слова про українців.

Також Politeka писала, що Данилко в образі Сердючки оригінально згадав про шкільні роки, розмішивши виглядом.