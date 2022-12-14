Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською виконавицею, яка розпочала сольну кар'єру після 10 років роботи у групі "Час та Скло". Артистка знову живе у Києві та почала відновлювати концерти у дозволених зараз межах.

Раніше у Наді поцікавилися: «Здрастуйте, а у вас буде концерт у Новій Каховці?».

А після наступного повідомлення сама артистка не витримала: Ми під окупацією, але пам'ять про ваш концерт у Новій Каховці залишилася.

Також було представлено кадр, на якому можна побачити плакат зі старим анонсом концерту Наді.

«Господи… Скоро будемо разом» – написала співачка, не стримуючи емоцій. Зазначимо, зараз багато артистів рідко дають нові концерти через складну ситуацію в країні.

Раніше багато публічних осіб відреагували на заяву співачки Наді Дорофєєвої щодо співпраці з росіянами.

У відповідь деякі українці зізнаються, що й самі були «аполітичними» до 24 лютого і не розуміли, до чого все йде, інші зазначають, що мало яких артистів знайдеться сміливість зізнатися у власних помилках і публічно про це заявити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пост Дорофєєвої викликав бурхливу реакцію в Мережі.

Також повідомлялося, що Дантес висловився про українців, які продовжують говорити російською мовою.