Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською виконавицею, яка розпочала сольну кар'єру після 10 років роботи у групі "Час та Скло". Артистка знову живе у Києві та почала відновлювати концерти у дозволених зараз межах.
Раніше у Наді поцікавилися: «Здрастуйте, а у вас буде концерт у Новій Каховці?».
А після наступного повідомлення сама артистка не витримала: Ми під окупацією, але пам'ять про ваш концерт у Новій Каховці залишилася.
Також було представлено кадр, на якому можна побачити плакат зі старим анонсом концерту Наді.
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«Господи… Скоро будемо разом» – написала співачка, не стримуючи емоцій. Зазначимо, зараз багато артистів рідко дають нові концерти через складну ситуацію в країні.
Раніше багато публічних осіб відреагували на заяву співачки Наді Дорофєєвої щодо співпраці з росіянами.
У відповідь деякі українці зізнаються, що й самі були «аполітичними» до 24 лютого і не розуміли, до чого все йде, інші зазначають, що мало яких артистів знайдеться сміливість зізнатися у власних помилках і публічно про це заявити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пост Дорофєєвої викликав бурхливу реакцію в Мережі.
Також повідомлялося, що Дантес висловився про українців, які продовжують говорити російською мовою.