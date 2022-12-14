Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской исполнительницей, которая начала сольную карьеру после 10 лет работы в группе "Время и Стекло". Артистка снова живет в Киеве и начала возобновлять концерты в разрешенных сейчас пределах.

Ранее у Нади поинтересовались: «Здравствуйте, а у вас будет концерт в Новой Каховке?».

А после следующего сообщения сама артистка не выдержала: «Мы под оккупацией, но память о вашем концерте в Новой Каховке осталась».

Также был представлен кадр, на котором можно заметить плакат со старым анонсом концерта Нади.

«Господи… Скоро будем вместе» - написала певица, не сдерживая эмоции. Отметим, сейчас многие артисты редко дают новые концерты в виду сложной ситуации в стране.

Ранее многие публичные личности отреагировали на заявление певицы Нади Дорофеевой относительно сотрудничества с россиянами.

В ответ некоторые украинцы признаются, что и сами были «аполитичными» до 24 февраля и не понимали, к чему все идет, другие отмечают, что мало у каких артистов найдется смелость признаться в собственных ошибках и публично об этом заявить.

Напомним, ранее сообщалось, что пост Дорофеевой вызвал бурную реакцию в Сети.

Также сообщалось, что Дантес высказался об украинцах, которые продолжают говорить по-русски.