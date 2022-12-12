Певица Надя Дорофеева ответила хейтерке, которая задела ее, в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло" и женой Владимира Дантеса. Теперь звезда встречается с ресторатором Мишей Кацуриным, который был другом семьи. А недавно Дорофеева выпустила песню с новым парнем, что не делала даже с Владимиром Дантесом. А на новом видео в ТикТок Надя показала ее живое исполнение.

"Прямой эфир из Львова", - написала Дорофеева.

"А где выживали то ? В Испании или в Италии?", - спросила украинка под видео.

"Почему не на украинском?", - ответила Надя на украинском языке украинке.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Всех волнует вопрос, где вы выживали", "Надя, ты космос", "досадно, что многие не понимают смысл песни, вы круты, продолжайте развивать культурную сторону нашей Украины", "Так нравится эта песня", "Песня топ! А еще я волновалась, чтобы джинсы не спали…", "Надежда, срочно гоу на уроки танцев".

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