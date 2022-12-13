Певец Владимир Дантес, родившийся в Харькове и всю жизнь говоривший на русском языке, перешел на украинский язык.

Теперь Дантеса называют послом ласковой украинизации и лингвистическим Моисеем, ведь он еврей, который, перейдя на украинский язык, помогает другим собственным примером и творчеством.

В эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" Дантес также рассказал, как относится к соотечественникам, которые продолжают говорить по-русски.

«Я за правильную украинизацию. Вот я был в Харькове, и там действительно много людей говорят по-русски. И я понимаю почему. Это мой родной город, я харьковчанин, я 33 года говорил по-русски, но у меня к людям, говорящим по-русски претензий нет», - заверил Дантес.

Но в то же время певец захотел обратиться к мэру Харькова по поводу его слов.

«Он недавно заявил, что, мол, я с харьковчанами буду разговаривать на русском, потому что так они меня понимают. Нет, это не правильно. Чувак, это с тебя начинается. Начни разговаривать на украинском, не обращай внимания, как разговаривают другие. Приводи пример, я так всем говорю. Кто как разговаривает дома, между собой – без разницы. Это дело каждого человека. Мы свободная страна, мы свободная нация и мы демократическая. Но мы еще и умные. Говори по-украински, не надо свои страхи и свою неумелость прикрывать тем, что кто-то не понимает. Все всё понимают», – подчеркнул Владимир Дантес.

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