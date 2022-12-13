Певица Надя Дорофеева сожалеет, что сотрудничала с россиянами и решила извиниться за это, украинцы ей ответили.

Напомним, Дорофеева признала, что очень ошибалась.

«…Мне обидно, что я в любой форме когда-нибудь сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом. Мне жаль, что я не постигла всего этого раньше», - писала Дорофеева на своей странице в Инстаграм.

Спровоцировало певицу на откровения выпуск на YouTube-канале Загін кіноманів, посвященный российским сериалам и фильмам, популярным в Украине. В нем сообщается, что в фильме Женщины против мужчин: Крымские каникулы 2018 года звучала песня Навернопотомучто украинской группы Время и стекло.

При этом певица заверила, что она о своей песне в российском фильме не знала, потому как артист не контролирует такие вещи и «чаще всего не в курсе».

Извинения Дорофеевой вызвали бурную реакцию в сети.

Надя Дорофєєва подивилась моє відео "Україну в російських серіалах" і в своєму інстаграмі відреагувала на фрагмент з її піснею в російському фільмі та загалом висловилась про свою співпрацю з росією. Вона справді вибачилась і визнала, що помилялась. pic.twitter.com/55bSZUZWqj — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) December 12, 2022

Некоторые украинцы поддержат артистку, мол, хорошо, что изменила свое мнение и признала ошибки, другие же выражают уверенность, что за постом артистки на самом деле скрывается ее пиарщик:

«О, есть 2 человека, которые не кажутся безнадежными, по шоубизу: Надежда и Бадоев. Признали, что были неправы», «Извинения здорового человека. Или грамотного пиарщика. В любом случае, победа. Дорофеева оказывает влияние на юную аудиторию, им не помешает прочесть это ее сообщение. Браво, Надежда!», «Круто, что люди признают свою вину и делают выводы. С таким подходом у нас есть шанс на лучшее будущее! Верю в нас», «Человек признал свои ошибки и решил помогать не словом а делом. Заслуживает уважения»,

«А задонатить на нужды страны из заработанных средств на России Надя не хочет, случайно?», «Оооо, а меня Надя заблокировала после клипа на аллее героев небесной сотни. Хотя я ничего не писала, просто лайкнула комментарий, где ей писали, что плохо снимать такие клипы на том месте»,

«Надя трансформируется может и не идеально, но по-моему она уже идет по лучшему пути из возможных, и в дальнейшем может повести свою широкую молодую аудиторию в правильном направлении, и это стоит всячески поддержать, а не доковыривать, что это не она, а пиарщики, и в таком духе», "Ого, неожиданно", "Ого, ничего себе. Адекватная коммуникация от украинской поп-певицы».

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