Ксенія Мішина продовжує показувати в Інстаграм, як проходять її будні та ділиться розповідями про свої результати у схудненні. З недавніх пір артистка вирішила змінити багато звичок і після цього почала інакше харчуватися, тренуватися та змінила порядок дня.

За словами Ксенії, слід розпочати з того, що дається найскладніше, щоб рухатися далі. Також актриса поділилася, що не завжди її їжа виглядає естетично зараз, проте смачно і корисно. А гарної подачі розпусти вона ще навчиться.

Зараз зірка стала частіше ділитися кадрами та розповідає про свої плани харчування щодня.

«Найкорисніший смачний сніданок. Кому потрібен рецепт: замочена на 10 хвилин у теплій воді вівсяна каша; 2 яйця; трохи солі та стевію (єдиний корисний замінник цукру без наслідків) за смаком; олія гхи, можна звичайне; фрукти; ще можна додати натуральний кокосовий йогурт під фрукти» - розповіла Ксенія про свій сніданок цього разу.

Любить артистка також показати, як доглядає себе і що робить для цього. Ксенія займається йогою, ходить на тренування та показує найкраще в мережі.

Фанат блискучої шкіри. Люблю процедура: 1. Ранкова сироватка для освітлення шкіри; 2. Серум для зміцнення судин; 3. Серум для зволоження; 4. Денний крем та емульсія» - написала Ксенія.

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