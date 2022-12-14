Популярна українська співачка Оля Полякова, яка кілька тижнів тому стала учасницею грузинських "Танців із зірками", а минулого ефіру вилетіла з шоу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу артистка виклала до сторісу кадри пристрасних танців зі своїм партнером Максом Єжовим.

Схоже, після вильоту з проекту Оля та Макс потрапили на приватну вечірку до ресторану. І навіть там вони не пропустили можливості станцювати. На кадрах можна побачити пристрасний танець співачки з її партнером у ресторані. Перед камерою Оля з'явилася вже не в гламурному сценічному образі, а в джинсах та яскравій картатій туніці, її волосся розпущене та недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка.

"Танці вже ніколи не підуть із мого життя", - підписала сторіс Полякова.

Варто зазначити, що українці тепло підтримали Олю та Макса після вильоту з грузинської адаптації "Танців із зірками". У коментарях до її фото та відео з паркету користувачі написали, як пишаються участю співачки у шоу за кордоном та як вона красиво танцювала, представляючи нашу країну.

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