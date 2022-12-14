Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка показала фрагмент свого виступу і знову нарвалася на критику.

Як виявилося, на відео Світлана виконує на концерті у Німеччині свою нову пісню "Города", яку вона представила російською мовою. Причому перед цим зірка випустила першу з початку війни пісню українською, але все одно нарвалася на критику в мережі. Цікаво, що "розпікають" Світлану як українські шанувальники, так і російські.

У підписі до публікації Лобода розповіла про концерт, а користувачі не пропустили можливості залишити свою думку в коментарях: "Гарно співає, і знову російською", "Дуже красива пісня, але так болить душа", "Навіть війна, через яку так "плакала" не змінила репертуар української співачки... Навпаки, новий трек мовою росії", "Ну ти подивися на неї, знову російські пісні. Забудь нашу мову, не співай нею".

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