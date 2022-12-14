Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мережі відео, на якому показала, чим цього року відрізняються новорічні свята в Україні та світі.

Так, ролик співачки починається з кадрів із гарною новорічною атмосферою, салютами, вогниками та щасливими людьми. І все це було в Україні у попередні роки, і є зараз у багатьох країнах світу. Проте цього року такої атмосфери в українців не буде через війну.

У підписі до публікації Каменських написала: "Новорічні свята в Україні раніше і сьогодні, у 2022 році. Так, зараз українські діти вже майже не мріють про ляльок або роботів. Більшість з них пишуть листи до Миколая з одним бажанням: щоб війна закінчилася і Україна перемогла. Та навіть без світла й тепла, у бомбосховищах і пунктах незламності продовжують вірити та пишаютися своєю Батьківщиною. Бо світло, що є всередині кожного з нас, яскравіше за тисячі новорічних вогників і його неможливо знищити ракетами".

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