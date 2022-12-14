Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне фото із прогулянки за кордоном, на якому з'явилася у незвичайному образі.

Як видно, на прогулянку Роттердамом, де вона зараз живе, Слава вийшла в забавній зеленій шубі зі штучного хутра. Також на ній чорні штани, тепла зелена шапка та черевики на танкетці. Волосся артистки зібрано за головним убором, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри та кокетлива усмішка.

У підписі до публікації Камінська жартівливо написала: "Грінч не вкраде моє Різдво. Тому що Грінч – це я". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Моя Грінчиха", "Наймодніша в Роттері", "І до речі, вбрання круте", "Модниця", "А я думала, що ти пустила Грінча на шубу", "Вау", "Ти, як завжди, чарівна, хоч і в зеленому!", "Крута".

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