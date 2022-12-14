Популярная украинская певица Оля Полякова, которая несколько недель назад стала участницей грузинских "Танцев со звездами", а в прошлом эфире вылетела из шоу, часто радует поклонников ярким публикациями на своей странице в Instagram. так, в этот раз артистка выложила в сторис кадры страстных танцев со своим партнером Максом Ежовым.

Похоже, после вылета из проекта Оля и Макс попали на частную вечеринку в ресторан. И даже там они не упустили возможности станцевать. На кадрах можно увидеть страстный танец певицы с ее партнером посреди ресторана. Перед камерой Оля появилась уже не в гламурном сценическом образе, а в джинсах и яркой клетчатой тунике, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

"Танцы уже никогда не уйдут из моей жизни", - подписала сторис Полякова.

Стоит отметить, что украинцы тепло поддержали Олю и Макса после вылета из грузинской адаптации "Танцев со звездами". В комментариях к ее фото и видео с паркета пользователи написали, как гордятся участием певицы в шоу за границей и как она красиво танцевала, представляя нашу страну.

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