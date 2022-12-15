Злата Огневич написала, що вона присвятила цю пісню всім дівчатам, у яких війна забрала найрідніших людей.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та героїня романтичного шоу "Холостячка" Злата Огневич любить радувати свою аудиторію прем'єрами. 14 грудня вокалістка презентувала нову пісню під назвою "Як мені бути". Кліп на нову пісню з'явився на її каналі у Youtube.

Злата Огневич написала, що вона присвятила цю пісню всім дівчатам, у яких війна забрала найрідніших людей – чоловіків, братів, синів, батьків.

Злата зізналася, що фраза - "Як мені бути" виникла в її голові в момент, який її вразив до глибини душі. Вона побачила очі жінок, коли їхнім чоловікам було вручено звання Героїв України посмертно. За її словами, вона ніколи не забуде їхнього розпачу.

"В очах кожної жінки був нестерпний розпач, сльози, прийняття, безвихідь. Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їхні відважні чоловіки, подвиг яких ми пам'ятатимемо повік. Всі мужні ангели назавжди залишаються в наших серцях дуже хочу, щоб мої слухачі зазнали всіх емоцій, які я вклала в пісню та відео "Як мені бути", там частина моєї душі", – поділилася Злата Огневич .

Артистка додала, що найбільше хоче, щоби українські жінки трималися і були сильними, і що скоро буде перемога. Зворушливе виконання співачки підкорило її шанувальників. Фанати стверджують, що композицію неможливо слухати без сліз, адже це крик душі.

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