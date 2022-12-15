Злата Огневич написала, что она посвятила эту песню всем девушкам, у которых война забрала самых родных людей.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и героиня романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич любит радовать свою аудиторию премьерами. 14 декабря вокалистка представила новую песню под названием "Як мені бути". Клип на новую песню появился на ее канале в Youtube.

Злата Огневич написала, что она посвятила эту песню всем девушкам, у которых война забрала самых родных людей – мужчин, братьев, сыновей, родителей.

Злата призналась, что фраза – "Як мені бути" возникла в ее голове в момент, который ее поразил до глубины души. Она увидела глаза женщин, когда их мужчинам вручали звания Героев Украины посмертно. По ее словам, она никогда не забудет их отчаяние.

"В глазах каждой женщины было невыносимое отчаяние, слезы, принятие, безысходность. Невозможно представить ощущения наших женщин и пережитое ими, они не меньшие героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах Я очень хочу, чтобы мои слушатели испытали все эмоции, которые я вложила в песню и видео "Як мені бути", там часть моей души", – поделилась Злата Огневич.

Артистка добавила, что больше всего хочет, чтобы украинские женщины держались и были сильными, и что скоро будет победа. Трогательное исполнение певицы покорило ее поклонников. Фанаты утверждают, что композицию невозможно слушать без слез, ведь это крик души.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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