Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків та закрутила роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у сторис постільні кадри з новим коханим.

Як видно, закохана парочка лежить у ліжку, і поки Надя знімає відео для сторіс, Кацурін залипає в телефон і репетирує свою промову, мабуть, для шоу. Спочатку він не помічає, що Надя його знімає, а потім помічає і починає кривлятися в камеру. Сама ж співачка весь цей час просто весло сміється у камеру та за кадром.

"Сказився. Пише новий тизер для випуску "Їжа Львова"", - підписала сторіс Дорофєєва.

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Зазначимо, що днями Надя та її новий коханий представили шанувальникам спільну пісню "Щоб не було". За кілька днів відео з виконанням цієї пісні набрало майже 900 тисяч переглядів на ютубі. Це незважаючи на неоднозначні коментарі, в яких шкодують Дантеса, не бачать хімії, відчувають щось не те, а багато хто просто відверто захейтував Дорофєєву та Кацуріна.

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