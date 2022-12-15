Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и закрутила роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис постельные кадры с новым возлюбленным.

Как видно, влюбленная парочка лежит в кровати, и пока Надя снимает видео для сторис, Кацурин залипает в телефон и репетирует свою речь, видимо, для шоу. Сначала он не замечает, что Надя его снимает, а потом замечает и начинается кривляться в камеру. Сама же певица все это время просто весло смеется в камеру и за кадром.

"Сказився. Пишет новый тизер для выпуска "Еда Львова", - подписала сторис Дорофеева.

Отметим, что на днях Надя и ее новый возлюбленный представили поклонникам совместную песню "Щоб не було". За несколько дней видео с исполнением этой песни набрал почти 900 тысяч просмотров на ютубе. Это несмотря на неоднозначные комментарии, в которых жалеют Дантеса, не видят химии, чувствуют что-то не то, а многие просто откровенно захейтили Дорофееву и Кацурина.

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