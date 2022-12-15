На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати медяник — традиційне фігурне українське печиво, яке випікали до Дня Святого Миколая.
Для тіста беремо такі інгредієнти:
-125г цукру - для карамелі
-100 мл води
-100г цукру
-100г вершкового масла
-125г меду
-5 г харчової соди
-1 яйце
-10г кориці у порошку
-10г імбир у порошку
-5г порошку бадьяну та кардамону
-520г борошна
Для глазурі:
-150-180г цукрової пудри
-30г білка
-5-7г лимонного фрешу
"Всипаємо в сотейник цукор 125 г і доводимо до стану темно-коричневої карамелі. Знімаємо з вогню, і обережно заливаємо воду і розтоплюємо карамель. Додаємо другу частину цукру – 100гр, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився. Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула. Додаємо соду, перемішуємо.❗️температура не повинна бути більше 60", — пояснює Володимир Ярславский.
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Далі додаємо борошно, спеції та замішуємо тісто. Коли температура трохи впала - додаємо яйце або 2 жовтки.
"Обертаю харчовою плівкою та відправляємо у холодне місце на декілька годин. Далі холодне тісто розкочуємо завтовшки 0.6-0.8 см. Вирізаю формочки, викладаю на пергамент. Випікаю при температурі 180-185° С 10-11 хв. Готові пряники охолоджую і покриваю глазур’ю (для приготування глазурі достатньо добре вимішати цукрову пудру, білок та лимонний сік у піну, за бажанням можна додавати як барвник буряковий сік)", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
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