Володимир Ярославський, який разом із Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською є суддею "Мастер Шеф", дав рецепт традиційного українського смаколика.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати медяник — традиційне фігурне українське печиво, яке випікали до Дня Святого Миколая.

Для тіста беремо такі інгредієнти:

-125г цукру - для карамелі

-100 мл води

-100г цукру

-100г вершкового масла

-125г меду

-5 г харчової соди

-1 яйце

-10г кориці у порошку

-10г імбир у порошку

-5г порошку бадьяну та кардамону

-520г борошна

Для глазурі:

-150-180г цукрової пудри

-30г білка

-5-7г лимонного фрешу

"Всипаємо в сотейник цукор 125 г і доводимо до стану темно-коричневої карамелі. Знімаємо з вогню, і обережно заливаємо воду і розтоплюємо карамель. Додаємо другу частину цукру – 100гр, вершкове масло, мед, повертаємо на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився. Знімаємо з вогню і залишаємо на 10 хвилин, щоб маса трохи остигнула. Додаємо соду, перемішуємо.❗️температура не повинна бути більше 60", — пояснює Володимир Ярславский.

Далі додаємо борошно, спеції та замішуємо тісто. Коли температура трохи впала - додаємо яйце або 2 жовтки.

"Обертаю харчовою плівкою та відправляємо у холодне місце на декілька годин. Далі холодне тісто розкочуємо завтовшки 0.6-0.8 см. Вирізаю формочки, викладаю на пергамент. Випікаю при температурі 180-185° С 10-11 хв. Готові пряники охолоджую і покриваю глазур’ю (для приготування глазурі достатньо добре вимішати цукрову пудру, білок та лимонний сік у піну, за бажанням можна додавати як барвник буряковий сік)", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.