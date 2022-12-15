Як повідомляє Politeka.net , відома українська телеведуча та актриса Анастасія Коротка , яка до того ж є дружиною Андрія Бєднякова з "Орла та Решки", активно розвиває свій аккаунт в Instagram і частенько розміщує для шанувальників свіжі публікації. Цього разу вона розсмішила Мережу домашнього відео з 7-річною дочкою.

На відео Анастасія Коротка намагалася спокійно пообідати, поки спить молодший син Остап, а ось Ксенія вирішила трохи подразнити маму і почала кривлятися на камеру.

"Сіла борщик поїсти, поки Остап нарешті заснув, і Ксенія попросила включити камеру. Я відразу не зрозуміла, навіщо, а виявляється це вона для свого неіснуючого ТікТок смішне відео придумала", - розповіла дружина Андрія Бєднякова з "Орла та Решки" .

Не обійшов увагою ролик дружини та дочки та сам Андрій Бєдняков. "Саме так я і бачу все відео в Тікток", - пожартував шоумен.

Користувачі Мережі також посміялися над креативом сім'ї в коментарях: " Як ваша дочка схожа на тата, дуже красиві дві дівчинки", "Дякую за такі відео. Більше будь ласка давайте нам позитиву. Нам це так треба", "Яка вона гарненька. Вся у батьків", "Мамі не дуже вдалося спокійно поїсти борща... зато весело!".

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