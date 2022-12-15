На видео Анастасия Короткая пыталась спокойно пообедать, пока спит младший сын Остап, а вот Ксения решила немного подразнить маму.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и актриса Анастасия Короткая, которая к тому же является женой Андрея Беднякова из "Орла и Решки", активно развивает свой аккаунт в Instagram и частенько размещает для поклонников свежие публикации. В этот раз она рассмешила Сеть домашним видео с 7-летней дочерью.

На видео Анастасия Короткая пыталась спокойно пообедать, пока спит младший сын Остап, а вот Ксения решила немного подразнить маму и начала кривляться на камеру.

"Села борщик поесть, пока Остап наконец-то заснул, и Ксения попросила включить камеру. Я сразу не поняла, зачем, а оказывается это она для своего несуществующего ТикТок смешное видео придумала", — рассказала жена Андрея Беднякова из "Орла и Решки".

Не обошел вниманием ролик жены и дочери и сам Андрей Бедняков. "Именно так я и вижу все видео в ТикТок", — пошутил шоумен.

Пользователи Сети также посмеялись над креативом семьи в комментариях: "Как ваша дочь похожа на папу, очень красивые две девочки", "Спасибо за такие видео . Побольше пожалуйста давайте нам позитива. Нам это так надо", "Какая она хорошенькая. Вся в родителей", "Маме не очень удалось спокойно поесть борща, зато весело!".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

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