Артистка Наталія Могилевська зазначила, що для неї дуже важливим є те, що її творчість на сцені підтримують.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Наталія Могилевська після запаморочливого успіху її моновистави "Я вдома" вирішила продовжувати розвиватися у цьому напрямі. Було незвичайно бачити співачку та народну артистку України на сцені не з концертом, а саме зі спектаклем.

На 19 та 20 грудня вона анонсувала прем'єру нової вистави під назвою "Доньки". Співачка в Інстаграм звернулася до українців та подякувала за підтримку.

Артистка Наталія Могилевська зазначила, що для неї дуже важливим є те, що її творчість на сцені підтримують. Вона вдячна не лише глядачам, а й ЗСУ за можливість грати на сцені.

"Я дякую вам, мої дорогі, за щастя знайти своє життя на театральній сцені! За ваші сльози, оплески, теплі слова та неймовірні відгуки у всіх соціальних мережах. Низький уклін вам, мої Герої. Ми всі сьогодні герої, бо працюємо під ракетами , незважаючи на біль та втому. Ми продовжуємо жити, незважаючи на всі навали. І низький уклін нашим ЗСУ за кожен день нашого життя та кожну нову виставу", - зазначила Наталія Могилевська.

У коментарях користувачі мережі похвалили артистку і зазначили, що спектакль "Доньки" вони дуже чекають: "Наташа ви така розумничка, дякую вам за все", "Ти супер сонечко нехай тобі буде щастя", "Дуже-дуже чекаємо на нову виставу".

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