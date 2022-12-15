Артистка Наталья Могилевская отметила, что для нее очень важно, что ее творчество на сцене поддерживают.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Наталья Могилевская после головокружительного успеха ее моноспектакля "Я вдома" решила продолжать развиваться в этом направлении. Было необычно видеть певицу и народную артистку Украины на сцене не с концертом, а именно со спектаклем.

На 19 и 20 декабря она анонсировала премьеру нового спектакля под названием "Доньки". Певица в Инстаграм обратилась к украинцам и поблагодарила за поддержку.

Артистка Наталья Могилевская отметила, что для нее очень важно, что ее творчество на сцене поддерживают. Она благодарна не только зрителям, но и ВСУ за возможность играть на сцене.

"Я благодарю вас, мои дорогие, за счастье найти свою жизнь на театральной сцене! За ваши слезы, аплодисменты, тёплые слова и невероятные отзывы во всех социальных сетях. Низкий поклон вам, мои Герои. Мы все сегодня герои, потому что работаем под ракетами, несмотря на боль и усталость. Мы продолжаем жить, несмотря на все нашествия. И низкий поклон нашим ВСУ за каждый день нашей жизни и каждый новый спектакль", - отметила Наталья Могилевская.

В комментариях пользователи сети похвалили артистку и отметили, что спектакль "Доньки" они очень ждут: "Наташа вы такая умничка, спасибо вам за все", "Ты супер солнышко пусть тебе будет счастье", "Очень-очень ждём новый спектакль".

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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