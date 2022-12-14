На своїй сторінці в Instagram бізнесвумен поділилася ефектними кадрами зі свого тренування.

"Для мене спорт - це про подолання. Подолання лінності, небажання та нескінченної зайнятості. Знаю, що зі сторони виглядає, ніби я така прокинулась, випила водички з лимончиком, швиденько перевдяглася та відфігачила суперскладне тренування, ні хвилини не вагаючись робити це чи ні😂 Але реальність інша. Знайдеться мільйон причин, чому не спорт. Єдина перевага, чому-таки він - я офігенно відчуваю себе після! І це мотивує займатися регулярно🔥💪🏼", — зізнається Ірина.

Донька зірки Наташа Горова одразу відреагувала на публікацію: "Яка красива локація 😏😍 а взагалі ну яка ти молодець! Як ти знаходиш на все сили??? Я не знаю ❤️ мотиватор мій❤️".

"Тут ще важливо знайти «свій» спорт, щоб вагань ще менше залишалось 🙃", "Неймовірна 😍 З кожним днем стаємо кращими 🤘", "Супер, гарна від вас мотивація!", — пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова заявила про припинення співпраці з Потапом. Продюсерка зізналася, що з початку повномасштабної війни керівництвом MOZGI Entertainment зайнялася повністю вона.

«У якийсь час ми зрозуміли, що наша робота начебто вичерпана. Я думаю, що в мене велике майбутнє щодо розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього – у тій індустрії, яку він обере", - розповіла бізнесвумен.

Нагадаємо, днями Олексій Потапенко презентував українцям пісню «Триклятий лютий», яку написав ще на початку війни.

Також повідомлялося, що Настя Каменських у соцмережах вкотре потрапила під гнів підписників.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розплакався у прямому ефірі.