На своей странице в Instagram бизнесвумен поделилась эффектными кадрами со своей тренировки.

"Для меня спорт - это о преодолении. Преодоление ленности, нежелания и бесконечной занятости. Знаю, что со стороны выглядит, будто я такая проснулась, выпила водички с лимончиком, быстренько переоделась и отфигачила суперсложную тренировку, ни минуты не мешкаясь делать это или нет 😂 Но реальность другая. Найдется миллион причин, почему не спорт. Единственное преимущество, почему все же он - я офигенно чувствую себя после! И это мотивирует заниматься регулярно🔥💪🏼", — признается Ирина.

Дочь звезды Наташа Горовая сразу отреагировала на публикацию: "Какая красивая локация 😏😍 а вообще ну какая ты молодец! Как ты находишь на все силы??? Я не знаю ❤️ мотиватор мой❤️".

"Здесь еще важно найти "свой" спорт, чтобы колебаний еще меньше оставалось 🙃", "Невероятная 😍 С каждым днем ​​становимся лучше 🤘", "Супер, хорошая от вас мотивация!", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Ирина Горовая заявила о прекращении сотрудничества с Потапом. Продюсер призналась, что с начала полномасштабной войны руководством MOZGI Entertainment занялась полностью она.

«В какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее по развитию музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет», – рассказала бизнесвумен.

Напомним, на днях Алексей Потапенко представил украинцам песню «Триклятий лютий», которую написал еще в начале войны.

Также сообщалось, что Настя Каменских в соцсетях в очередной раз попала под гнев подписчиков.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.