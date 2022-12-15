Як повідомляє Politeka.net, дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова активно веде свій блог в Інстаграм, де ділиться особистим. На цей раз Катерина розповіла, чим любила займатися в дитинстві, а також показала користувачам мережі свої архівні фото. Знімки з'явилися на її сторінці в Інстаграм-Сторіз.

Катерина Репяхова опублікувала дитячі кадри. На одному зі знімків Реп'яхова співала на сцені. Катя була одягнена у яскравий кумедний сценічний костюм, а її образ доповнили кислотно-зелені бантики. Як зізналася блогерка, вона тоді любила співати.

Реп'яхова показала й інший знімок, де зображено коїться з іншими дітьми. Як поділилася блогерка, тоді вона обожнювала позувати перед камерою і сама знімала багато відео, ніби вже тоді готувалася бути блогером.

"З самого дитинства я завжди була камерною і все знімала. Я давно вже мала бути блогеркою-мільйонницею", - згадала про своє минуле Катерина Репяхова.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився первісток - син Михайло.

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