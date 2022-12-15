Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится личным. В этот раз Екатерина рассказала, чем обожала заниматься в детстве, а также показала пользователям сети свои архивные фото. Снимки появились на ее странице в Инстаграм-Сториз.

Екатерина Репяхова опубликовала детские кадры. На одном из снимков Репьяхова пела на сцене. Катя была одета в яркий забавный сценический костюм, а ее образ дополнили кислотно-зеленые бантики. Как призналась блогерша, она тогда обожала петь.

Репьяхова показала и другой снимок, где изображена с другими детьми. Как поделилась блогерша, в то время она обожала позировать перед камерой и сама снимала немало видео, словно уже тогда готовилась быть блогером.

"С самого детства я всегда была камерной и все снимала. Я давно уже должна была быть блогершей-миллионницей", — вспомнила о своем прошлом Екатерина Репяхова.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился первенец - сын Михаил.

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