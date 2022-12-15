Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик порадила, що можна приготувати, щоб потішити велику родину.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про ідеальний варіант приготування курячих гомілок у соєвому соусі.

"Такі зимові пікніки робимо тепер частенько: світло відключають і ми готуємо на мангалі, шукаємо у всьому позитив попри все: наприклад, так час минає швидко! Та ще й на свіжому повітрі! Для приготування на мангалі ідеально підходять гомілки! Взагалі ми їх найбільше любимо готувати, бо в них до 20% більше м’яса, ніж, наприклад, у четвертинці; вони універсальні в приготуванні, їх зручно маринувати: можна просто руками у соусі перевертати і не треба нарізати чи чистити", — пише Лілія Ребрик.

Всього процес приготування м'яса на свіжому повітрі в зіркової родини займає 25 хвилин.

Ведуча дала також кілька лайфхаків із приготування вечері на мангалі:

🌟розпалюйте мангал заздалегідь;

🌟стежте за вугіллям, заливайте водою осередки полум’я, щоб курочка не пригорала;

🌟у маринад обов’язково додавайте цибульку, солодкий перець - вони зберігають смак курячого м’яса.

Українці в коментарях підримали Лілію: "Все, ми з дітьми пішли їсти. Нагнали апетиту", "Вааай❤️‍🔥 сумувала за такими постами", "Ліля чарівна красуня, мама, жінка. Ви молодчинка.🥰".

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