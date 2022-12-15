Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик посоветовала, что можно приготовить, чтобы порадовать большую семью.

На своей странице в Instagram артистка рассказала об идеальном варианте приготовления куриных голеней в соевом соусе.

"Такие зимние пикники делаем теперь частенько: свет отключают и мы готовим на мангале, ищем во всем позитив несмотря ни на что: например, так время проходит быстро! Да еще и на свежем воздухе! Для приготовления на мангале идеально подходят голени! Вообще мы их больше всего любим готовить, потому что в них до 20% больше мяса, чем, например, в четвертинке; они универсальны в приготовлении, их удобно мариновать: можно просто руками в соусе переворачивать и не надо нарезать или чистить", - пишет Лилия Ребрик.

Всего процесс приготовления мяса на свежем воздухе у звездной семьи занимает 25 минут.

Ведущая дала также несколько лайфхаков по приготовлению ужина на мангале:

🌟разжигайте мангал заранее;

🌟следите за углем, заливайте водой очаги пламени, чтобы курочка не пригорала;

🌟в маринад обязательно добавляйте лучок, сладкий перец – они сохраняют вкус куриного мяса.

Украинцы в комментариях поддержали Лилию: "Все, мы с детьми пошли есть. Нагнали аппетита", "Вааай❤️‍🔥 скучала по таким постам", "Лиля очаровательная красавица, мама, женщина. Вы молодчинка.🥰".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.