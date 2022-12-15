Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф показав, як приготувати курча тапака.
"Б’юсь об заклад, що немає більш відомого та популярного рецепта, аніж курча тапака. Майже кожен шеф-кухар вже поділився авторським рецептом, прийшов і мій час!", — пише Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Ціле курча
• Часник — 30 г
• Чорний перець — 10 г
• Паприка копчена — 5 г
• Помідор — 50 г
• Кінза — 3 г
• Цибуля синя — 5 г
• Сіль
• Оливкова олія
• Перець
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Половину курчати зірка "Мастер Шеф" натер спеціями та часником і відправив м'ясо смажитися на електрогрилі. Курча тапака шеф-кухар подає з соусом: він змішав дуже дрібно нарізані помідор, синю цибулю, кінзу та додав оливкової олії, солі й перцю.
"Курча тапака — маст-хев на моєму святковому столі. А які страви є традиційними для вас? Діліться думкою в коментарях 💬", — додав Ектор.
"Яка смакота🔥", "круто як завжди", "Гуска запечена з яблуками, чорносливом і курагою🔥👏❤️ натираю зі спеціями і часником зранку, нашпиговую, закладаю в надрізи це все, даю настоятися ( не в теплі) декілька годин і печу в духовці🤤", — пишуть у коментарях українці.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.