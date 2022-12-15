В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф показал, как приготовить цыпленка тапака.

"Бьюсь об заклад, что нет более известного и популярного рецепта, чем цыпленок тапака. Почти каждый шеф-повар уже поделился авторским рецептом, пришло и мое время!", - пишет Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Целый цыпленок

• Чеснок – 30 г

• Черный перец – 10 г

• Паприка копченая – 5 г

• Помидор – 50 г

• Кинза – 3 г

• Лук синий – 5 г

• Соль

• Оливковое масло

• Перец

Половину цыпленка звезда "Мастер Шеф" натер специями и чесноком и отправил мясо жариться на электрогриле. Цыпленок тапака шеф-повар подает с соусом: он смешал очень мелко нарезанные помидор, синий лук, кинзу и добавил оливковое масло, соль и перец.

"Цыпленок тапака — маст-хев на моем праздничном столе. А какие блюда традиционны для вас? Делитесь мнением в комментариях 💬", — добавил Эктор.

"Какая вкуснятина🔥", "круто как всегда", "Гусь запеченный с яблоками, черносливом и курагой🔥👏❤️ натираю со специями и чесноком утром, нашпиговую, закладываю в надрезы это все, даю настояться (не в тепле) несколько часов и запекаю в духовке 🤤", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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