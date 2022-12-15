Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні карди, як вони із сином ходили у кіно на допрем'єрний показ мультика.

Як виявилося, йдеться про мультик, у якому Наталка була актрисою дубляжу і в ньому голосом зірки каже персонаж Златка. На показ актриса прийшла із синочком Андрієм, який уперше був у кінотеатрі і одразу ж потрапив на 3д мультфільм. До речі, для виходу в люди Наталка приміряла незвичайний образ, а саме зачіску – на фото вона позує із двома кумедними пучками на голові та чарівною посмішкою.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Вчора ми були на допрем'єрному показі "Кіт у чоботях-2. Останнє бажання". Синочок вперше потрапив у кіно, і відразу в 3д, і ще мамин голос був одного з персонажів (хоча він уже звик до такого). Вечір був чудовий! Закликаю всіх батьків разом з дітьми йти на цей мультик, він про доброту, любов, дружбу та СПРАВЖНІ бажання. До зустрічі в кіно. Сподіваюся оціните мою Златку там".

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