Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные карды, как они с сыном ходили в кино на допремьерный показ мультика.

Как оказалось, речь идет о мультике, в котором Наталка была актрисой дубляжа и в нем голосом звезды говорит персонаж Златка. На показ актриса пришла с сынишкой Андреем, который впервые был в кинотеатре и сразу же попал на 3д мультфильм. К слову, для выхода в люди Наталка примерила необычной образ, а именно прическу – на фото она позирует с двумя забавными пучками на голове и очаровательной улыбкой.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Вчера мы были на допремьерном показе "Кіт у чоботях-2. Останнє бажання". Сынишка впервые попал в кино, и сразу в 3д, и еще мамин голос был одного из персонажей (хотя он уже привык к такому). Вечер был великолепен! Призываю всех родителей вместе с детьми идти на этот мультик, он о доброте, любви, дружбе и НАСТОЯЩИХ желаниях. До встречи в кино. Надеюсь оцените мою Златку там".

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