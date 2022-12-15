Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала відео зі свого грандіозного концерту на підтримку України, який провела у Німеччині, та знову нарвалася на критику.

Як виявилось, Світлана дала великий благодійний концерт у німецькому Дюсельдорфі, де співала старі хіти та нові пісні, серед яких була і композиція українською мовою. До речі, пісню "Два незнайомці" артистка випустила буквально нещодавно, і вона також увійшла до програми виступу.

У підписі до публікації Лобода розповіла про концерт: "Вчора був перший концерт нашого благодійного туру Німеччиною. Düsseldorf. Дякую! Їдемо далі". А користувачі не пропустили можливості залишити свою думку в коментарях, причому обговорюють виступ як українські, так і російські шанувальники зірки: "Красуня, розумниця, талановита, добра, чуйна!", "Неможливо ні дивитися, ні слухати. Самодіяльність", "Найголовніше" – ні війні", "Хай живе російська мова", "Чому ця дама співає і говорить російською?", "Коментар про сільський клуб був?", "Щоб не було, ми з вами".

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